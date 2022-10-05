Они перестреляют друг друга: олимпийский чемпион боится встречи российских и украинских биатлонистов

Себастьян Самуэльссон поддержал отстранение спортсменов из россии от всех соревнований

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает неуместной дискуссию о снятии санкций с российских спортсменов. Ранее украинку взбесил пост российской биатлонистки о добровольцах.

По словам Самуэльссона, в россии для продвижения своей пропаганды постоянно используется спорт.

"Много российских спортсменов фотографируются с путиным. Много спортивных лидеров близки к политической элите страны. Они поддерживают происходящее", — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Шведский биатлонист уверен, что даже и разговоров не может быть, чтобы снять санкции и допустить россиян к соревнованиям.

"Давайте подумаем об украинцах, — призывает олимпийский чемпион. — Как им в таких условиях соревноваться? Как им пересекаться с россиянами и белоруссами? Это будет странно, если на стрельбище с винтовками они будут стоять рядом друг с другом".

Напомним, что ранее российская биатлонистка пожаловалась на санкции Запада.