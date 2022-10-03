Убивай и насилуй, только жене не говори! Украинку взбесил пост российской биатлонистки

Анастасия Меркушина развенчала миф, что спорт вне политики

Украинcкая биатлонистка Анастасия Меркушина отреагировала на пост коллеги из россии Ольги Подчуфаровой. Та хвасталась своим другом, который пошел добровольцем в армию. Ранее российская биатлонистка пожаловалась на санкции Запада.

Российские спортсмены любят повторять, что спорт вне политики, когда их отстраняют от соревнований. Однако продолжают поддерживать кровавого диктатора. Что и напомнила им Меркушина.

"Спорт вне политики? Улыбка человека, который идет убивать. Убивай и насилуй, только жене не говори, чтобы не знала", — написала с горькой иронией в соцсетях Меркушина, которую цитирует sport.ua.

Кстати весной, призерка чемпионатов мира и участница Олимпийских игр Анастасия Меркушина сменила биатлонную винтовку на автомат – она старший лейтенант погранслужбы.

Напомним, что на пост Подчуфаровой отреагировала и Ольга Абрамова, которая десять лет выступала за сборную Украины.

"Меня восхищают идущие добровольцем", — написала в комментариях Абрамова.

Ранее мы писали, что олимпийский чемпион по биатлону в составе сборной СССР Александр Тихонов хочет заставить цивилизованный мир ползать перед россией на коленях.