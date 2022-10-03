Украинская теннисистка спела народный хит: патриотизм зашкаливает (видео)

"Ой, у лузі червона калина" в исполнении Марты Костюк

Украинка Марта Костюк не только хорошо играет в теннис, но и отлично поет патриотические песни. Ранее Марта со своими коллегами купила для ВСУ внедорожник.

По возвращении в Украину Костюк вместе с родными спела народный хит "Ой, у лузі червона калина". Запись теннисистка выложила в Instagram и собрала несколько тысяч лайков.

Марте Костюк — 20 лет. Сейчас в мировом рейтинге WTA она занимает 56-е место. Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии-2017; победительница юниорского Открытого чемпионат США-2017; победительница взрослого турнира WTA в парном разряде.

Ранее мы писали, что российские теннисистки выгнали с трибун женщину с украинским флагом.

Кстати, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала очередным послом платформы United24, на которой собирают деньги на помощь для Украины.