Украинские теннисисты купили джип для ВСУ (фото)

Спортсмены активно помогают армии

Украинские профессиональные теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко, а также завершивший карьеру Александр Долгополов, передали для нужд украинских защитников внедорожник.

Об этом сообщила пресс-служба 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского на своей странице в Facebook. Автомобиль Jeep Grand Cherokee уже задействован на фронте. Личный состав бригады поблагодарил спортсменов за активную гражданскую позицию и помощь в борьбе против российских оккупантов.

"Командование и личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского искренне благодарит наших спортсменов за активную гражданскую позицию и поддержку Вооруженных Сил Украины во время войны. Подобные поступки вдохновляют и дают новый толчок в борьбе против армии рф", — сообщили в бригаде.

Украинские теннисисты купили джип для ВСУ

Напомним, "Телеграф" в рамках благотворительного аукциона разыгрывает марку "Укрпочты" с автографом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Кроме того, "Телеграф" производит сбор средств на покупку трех пикапов для наших разведчиков, работающих на передовой. Осталось собрать около тысячи долларов на третье авто (две машины уже куплены и готовятся к передаче бойцам на "передок"). После передачи всех трех на "Телеграфе" будет обязательный фотоотчет. Одна машина уже раньше поехала к военным.

Присоединиться к сбору средств можно, задонатив (получатель Жаренов Ярослав Александрович):

на банку моно — https://send.monobank.ua/jar/7Ne9soaoXA?fbclid=IwAR28MN2ml-k36oWNsCCggegYOzeidEEibn7evrFF6totRUhncxwfb6WLSVc;

на карточку Приватбанка — 4149609011773449.

Приятный бонус — те, кто донатит до 5 августа сумму от 100 гривен — примет участие в розыгрыше сразу двух комплектов марок от "Укрпочты" "Русский военный корабль всьо", а еще один комплект будет вручен человеку за самый большой донат.

Ранее сообщалось, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала очередным послом платформы United24, на которой собирают деньги на помощь для Украины. К слову, недавно Элину оскорбили в рф. За украинку тут же вступился легендарный теннисист.