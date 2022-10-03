Українська тенісистка заспівала народний хіт: патріотизм зашкалює (відео)

"Ой, у лузі червона калина" у виконанні Марти Костюк

Українка Марта Костюк не лише добре грає у теніс, а й чудово співає патріотичні пісні. Раніше Марта зі своїми колегами купила для ЗСУ позашляховик.

Після повернення в Україну Костюк разом із рідними заспівала народний хіт "Ой, у лузі червона калина". Запис тенісистка виклала в Instagram та зібрала кілька тисяч лайків.

Марті Костюк – 20 років. Зараз у світовому рейтингу WTA вона посідає 56 місце. Переможниця юніорського Відкритого чемпіонату Австралії-2017; переможниця юніорського Відкритого чемпіонату США-2017; переможниця дорослого турніру WTA у парному розряді.

Раніше ми писали, що російські тенісистки вигнали з трибун жінку з українським прапором.

До речі, найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна стала черговим послом платформи United24, де збирають гроші на допомогу для України.