Українські тенісисти купили джип для ЗСУ (фото)

Спортсмени активно допомагають армії

Українські професійні тенісистки Марта Костюк та Леся Цуренко, а також Олександр Долгополов, який завершив кар’єру, передали для потреб українських захисників позашляховик.

Про це повідомила пресслужба 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського на своїй сторінці у Facebook. Автомобіль Jeep Grand Cherokee вже працює на фронті. Особовий склад бригади подякував спортсменам за активну громадянську позицію та допомогу у боротьбі проти російських окупантів.

"Командування та особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського щиро дякує нашим спортсменам за активну громадянську позицію та підтримку Збройних Сил України під час війни. Подібні вчинки надихають і дають новий поштовх у боротьбі проти армії рф", — повідомили в бригаді.

Українські тенісисти купили джип для ЗСУ

Нагадаємо, "Телеграф" у рамках благодійного аукціону розігрує марку "Укрпошти" з автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Крім того, "Телеграф" здійснює збір коштів на купівлю трьох пікапів для наших розвідників, які працюють на передовій. Залишилося зібрати близько тисячі доларів на третє авто (дві машини вже куплені й готуються до передачі бійцям на передок). Після передачі всіх трьох на "Телеграфі" буде обов’язковий фотозвіт. Одна машина вже раніше поїхала до військових.

Приєднатися до збору коштів можна, задонатив (одержувач Жарєнов Ярослав Олександрович):

на банку моно — https://send.monobank.ua/jar/7Ne9soaoXA?fbclid=IwAR28MN2ml-k36oWNsCCggegYOzeidEEibn7evrFF6totRUhncxwfb6WLSVc ;

на картку Приватбанку — 4149609011773449.

Приємний бонус – ті, хто донатить до 5 серпня суму від 100 гривень – візьме участь у розіграші одразу двох комплектів марок від "Укрпошти" "Російський військовий корабель всьо", а ще один комплект буде вручено людині за найбільший донат.

Раніше повідомлялося, що найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна стала черговим послом платформи United24, на якій збирають гроші на допомогу Україні. До речі, нещодавно Еліну образили в рф. За українку тут же заступився легендарний тенісист.