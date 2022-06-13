Потрібна термінова допомога котикам із ЗСУ — українці збирають гроші на авто для військових у Сєвєродонецьку

Бійцям на передовій потрібна наша допомога!

Українські воїни у запеклих боях із російськими окупантами продовжують захищати Україну і нас з вами, проте потребують допомоги та підтримки з тилу.

Зокрема, зараз триває терміновий збір коштів на два автомобілі для бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 3-ї окремої танкової бригади Сухопутних сил ЗСУ.

Як повідомив організатор збору коштів, волонтер Артем Мандзюк, бійці "працюють у спекотних місцях" та автомобілі їм вкрай необхідні.

Приблизна ціна питання — $8 000.

"Один автомобіль уже знайшли і викупили у борг, інший активно підбирається", — додав волонтер.

Допомогти можна за такими реквізитами:

Монобанк — https://send.monobank.ua/jar/8Kz2o78FKA

Карта — 5375411202111345

PayPal — [email protected]

Допомогти забезпечити наших захисників таким потрібним їм на передку транспортом можна будь-якою, навіть найменшою, сумою!

Нагадаємо, що спільний проєкт видань OBOZREVATEL та "Телеграф" та активістки Тані Сохар оголосив збір коштів на придбання необхідної апаратури для клінік, які лікують дітей, які постраждали від розв’язаної росією війни в Україні.

І зараз йде збір коштів на Vac апарати та розхідники для Чернігівської дитячої лікарні.