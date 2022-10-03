Вбивай і гвалтуй, тільки дружині не кажи! Українку розлютив пост російської біатлоністки

Анастасія Меркушина розвінчала міф, що спорт поза політикою

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина відреагувала на пост колеги з Росії Ольги Подчуфарової. Та хвалилася своїм другом, який пішов добровольцем до армії. Раніше російська біатлоністка поскаржилася на санкції Заходу.

Російські спортсмени люблять повторювати, що спорт поза політикою, коли їх усувають від змагань. Проте продовжують підтримувати кривавого диктатора. Що й нагадала їм Меркушина.

"Спорт поза політикою? Посмішка людини, яка йде вбивати. Вбивай і ґвалтуй, тільки дружині не кажи, щоб не знала", — написала з гіркою іронією в соцмережах Меркушина, яку цитує sport.ua.

До речі, навесні, призерка чемпіонатів світу та учасниця Олімпійських ігор Анастасія Меркушина змінила біатлонну гвинтівку на автомат – вона старший лейтенант прикордонної служби.

Нагадаємо, що на пост Подчуфарової відреагувала і Ольга Абрамова, яка десять років виступала за збірну України.

"Мене захоплюють ті, хто йдуть добровольцями", — написала в коментарях Абрамова.

Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон з біатлону у складі збірної СРСР Олександр Тихонов хоче змусити цивілізований світ повзати перед росією на колінах.