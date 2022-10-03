Українська мова відрізняється від мови вбивць: тенісист присоромив Папу Римського

Сергію Стаховському не сподобався пост Франциска у соцмережах

Один із найсильніших тенісистів України Сергій Стаховський обурився посланням, яке Папа Римський написав Володимиру Зеленському.

"Засмучений безмірними стражданнями українського народу внаслідок агресії, я з такою самою впевненістю звертаюся до президента України, закликаючи його бути відкритим для серйозних мирних пропозицій", — такий запис російською мовою залишив у Twitter Франциск, тегнувши Зеленського.

На що різко відреагував Стаховський.

"Я щось не розумію, це він до х*йла звертається? Ваша святість, українська мова відрізняється від мови ґвалтівників та вбивць", — написав Сергій у Twitter.

Раніше ми писали, що українська тенісистка заспівала народний хіт. Марта Костюк зраділа поверненню до Києва.

До речі, найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна стала черговим послом платформи United24, де збирають гроші на допомогу для України.