Украинский язык отличается от языка убийц: теннисист пристыдил Папу Римского
- Автор
-
- Дата публикации
-
Сергею Стаховскому не понравился пост Франциска в соцсетях
Один из сильнейших теннисистов Украины Сергей Стаховский возмутился посланием, которое Папа Римский написал Владимиру Зеленскому.
"Опечаленный безмерными страданиями украинского народа в результате агрессии, я с такой же уверенностью обращаюсь к президенту Украины, призывая его быть открытым для серьезных мирных предложений", — такую запись на русском языке оставил в Twitter Франциск, тегнув Зеленского.
На что резко отреагировал Стаховский.
"Я что-то не понимаю, это он к х*йлу обращается? Ваше святейшество, украинский язык отличается от языка насильников и убийц", – написал Сергей в Twitter.
Ранее мы писали, что украинская теннисистка спела народный хит. Марта Костюк обрадовалась возвращению в Киев.
Кстати, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала очередным послом платформы United24, на которой собирают деньги на помощь для Украины.