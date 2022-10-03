Украинский язык отличается от языка убийц: теннисист пристыдил Папу Римского

Сергею Стаховскому не понравился пост Франциска в соцсетях

Один из сильнейших теннисистов Украины Сергей Стаховский возмутился посланием, которое Папа Римский написал Владимиру Зеленскому.

"Опечаленный безмерными страданиями украинского народа в результате агрессии, я с такой же уверенностью обращаюсь к президенту Украины, призывая его быть открытым для серьезных мирных предложений", — такую запись на русском языке оставил в Twitter Франциск, тегнув Зеленского.

На что резко отреагировал Стаховский.

"Я что-то не понимаю, это он к х*йлу обращается? Ваше святейшество, украинский язык отличается от языка насильников и убийц", – написал Сергей в Twitter.

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Кстати, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала очередным послом платформы United24, на которой собирают деньги на помощь для Украины.