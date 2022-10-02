Папа Римский снова призвал Зеленского к переговорам и обратился к путину

Глава католической церкви вновь призвал к переговорам

Папа Римский Франциск выступил с осуждением российских попыток аннексировать ряд украинских областей, кроме того он призвал российского диктатора владимира путина уважать территориальную целостность Украины и остановить войну.

Как сообщает Vatican News, об этом Франциск заявил 2 октября перед молитвой "Ангел Господень", обратив внимание на то, что ход военны в Украине обрел пугающие размахи и уже привел к тысячам жертв, в том числе и среди детей, а также оставил множество людей без крыши над головой.

По его словам, подобные поступки невозможно оправдать.

"Это ужасно, что мир изучает географию Украины через такие названия как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другие местности, ставшие местами неописуемых страданий и страха", — сказал Папа Римский.

В своем обращении он вновь заявил о необходимости остановить боевые действия и начать искать конструктивное решение проблемы за столом переговоров. Он также осудил последние действия россии, направленные на аннексию ряда украинских областей, а также ситуацию, при которой растет угроза применения ядерного оружия.

Понтифик обратился к путину с призывом остановить "спираль насилия и смерти" из-за любви к собственному народу, а также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому быть открытым к серьезным мирным предложениям.

Как сообщалось ранее, Папа Римский после начала вторжения уже успел отметиться рядом неоднозначных высказываний, вроде того, что нападение россии могло спровоцировать НАТО, а также о том, что необходимо остановить боевые действия здесь и сейчас, оставив часть украинской территории в оккупации.

С другой стороны Франциск сообщил, что помогал Украине провести недавний обмен пленными, в ходе которого домой вернулись часть защитников "Азовстали"