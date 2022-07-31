Папа римский вновь включил "голубя мира", говоря об Украине

Глава Ватикана вновь призвал начать переговоры

Папа римский Франциск вновь высказался о необходимости остановить войну в Украине и сесть за стол переговоров.

Как сообщает пресс-служба Святого Престола, об этом он заявил во время молитвы в полдень 31 июля. По его словам, во время визита в Канаду он постоянно помнил о том, что в Украине идет война.

"Во время поездки я не переставал молиться о подвергшемся нападению, измученном украинском народе, прося Бога избавить его от бедствий войны", — сказал он.

При этом Папа римский отметил, что война приносит страдания не только Украине, но и всему миру. Поэтому, он считает, что наиболее правильным было бы "остановиться и начать переговоры".

Стоит отметить, что на днях "Телеграф" поговорил с экспертом по международным вопросам Тарасом Семенюком, который рассказал, что в Ватикане есть сторонники российского сценария завершения войны. По его словам, они озвучивают мнение, что войну в Украине надо заканчивать как можно быстрее и при той ситуации, которая есть сейчас. Это абсолютно не выгодно Украине, так как обширные территории нашей страны останутся в оккупации.

Как сообщалось ранее, накануне Франциск заявил, что размышляет об отречении от престола, поскольку состояние его здоровья не позволяет совершать поездки в другие страны в таком же темпе, как это было раньше.