Папа римский сделал неожиданное заявление о будущем

Понтифик страдает из-за плохого здоровья и поэтому выполняет свои полномочия более медленно

Действующий папа римский Франциск предположил, что пойдет по стопам своего предшественника Бенедикта XVI. Тот в 2013 году отрекся от престола по состоянию здоровья, чем вызвал огромный скандал в католической церкви. Его отречение стало первым за шесть веков, когда в 1415 году престол покинул папа Григорий XII.

Как сообщает Reuters, о своей готовности уйти с должности главы католической церкви Франциск заявил, возвращаясь в Рим после недельного турне по Канаде. 85-летний понтифик посетовал, что проблемы с травмированным коленом, мешающие свободно передвигаться, заставили его перейти в более "медленную фазу" папства. "Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше", — сказал Франциск. Он также предположил, что если серьезные проблемы со здоровьем не позволят ему руководить церковью, он готов сложить полномочия.

"Я думаю, что в моем возрасте и с этим ограничением я должен немного поберечь себя, чтобы иметь возможность служить Церкви, или должен принять решение освободить место", — сказал Франциск. Он пообещал сделать все возможное, чтобы продолжить свое служение. И анонсировал, что в ближайшее время посетит Южный Судан, Демократическую Республику Конго, Ливан и, возможно, Казахстан – о визитах в эти страны он говорил раньше. После этого Франциск будет принимать решение о дальнейших поездках.

По правилам, на должность папы римского одного из католических кардиналов избирают пожизненно. Последним на сегодня понтификом, который выполнил свою миссию до конца, был Иоанн Павел II – первый польский глава церкви, занимавший престол с 22 октября 1978 года до своей смерти 2 апреля 2005 года, а восемь лет спустя он был признан святым.

Как сообщал Телеграф, с начала войны в Украине папа Франциск постоянно призывает к примирению, но не решается назвать россию агрессором. Кроме того, он регулярно делает противоречивые заявления по поводу своего визита в Киев. На днях он снова заявил, что хотел бы посетить Украину, но не назвал сроков.