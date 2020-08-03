Колишній Папа Римський тяжко захворів

Колишній Папа Римський Бенедикт XVI тяжко захворів після того, як відвідав свого хворого брата в Німеччині.

Про це дізналося німецьке видання Passauer Neue Presse від журналіста та біографа експонтифіка Петера Зевальда.

За словами автора книжок про колишнього главу Римсько-католицької церкви, стан здоров’я Бенедикт XVI є "дуже крихким".

У 93-річного священника після його повернення в Рим розвинулось бешихове запалення обличчя, яке є вірусною хворобою. У червні Бенедикт XVI побував у Регенсбурзі (Баварія) у свого брата, який через кілька днів після цього помер у віці 96 років.

Бенедикт XVI склав духовний заповіт, який має бути оприлюднений після його смерті. Він також заповів бути похованим у колишній гробниці Іоанна Павла II в крипті святого Петра (мощі попередника Бенедикта XVI зараз знаходяться в Соборі Святого Петра).

Севальд і Бенедикт XVI спільно опублікували чотири книги інтерв'ю, які були надруковані в близько трьох мільйонах примірників у всьому світі.

Ім’я Бенедикта XVI - Йозеф Ратцингер, місце народження – Баварія. У квітні 2005 року після смерті Папи Римського Іоанна Павла II був обраний главою Римсько-католицької церкви. У квітні 2013 року відрікся від Святого престолу.