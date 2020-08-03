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Трансплантація в Україні: Степанов каже, що є чіткий план на два роки

Трансплантація в Україні: Степанов каже, що є чіткий план на два роки
13:22 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
В Україні достатньо ресурсів та фахівців для проведення трансплантації органів та кісткового мозку, і Міністерство охорони здоров’я розробило план для повноцінного запуску трансплантації. Про це на брифінгу у понеділок, 3 серпня, сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“У нас достатньо фахівців, можливостей робити трансплантацію тут ...Треба зробити багато технічних речей, у нас є чіткий план, який розрахований на два роки. Це не означає, що тільки через два роки ми зможемо масово робити трансплантацію в Україні. Ми будемо це відчувати кожного місяця, кожні пів року, у нас є чіткі критерії, чого ми хочемо досягти. Головним KPI буде кількість трансплантацій і кількість видів трансплантацій, які ми будемо робити в нашій країні”, - зазначив Степанов.

Він нагадав, що в Україні щороку трансплантації потребують 5 тисяч громадян. Деяких з них держава направляє для операцій за кордон, при тому що, за словами Степанова, в Україні достатньо фахівців та можливостей для проведення таких операцій.

“Кількість людей, яким ми можемо робити трансплантацію в Україні, буде більша, ніж ми відправляємо за кордон. Трансплантація органів і кісткового мозку в Україні набагато дешевша, ніж за кордоном, іноді в декілька разів. І якщо ми розвинемо її в Україні, кількість людей, яким ми зможемо надати допомогу, буде набагато більша”, - сказав Степанов.

Серед тих кроків, які вже зроблені в Україні для розвитку трансплантації органів та кісткового мозку, міністр, зокрема, назвав створення в МОЗ окремого підрозділу високотехнологічної медицини, який буде опікуватися питаннями трансплантації. Також МОЗ напрацьовує низку нормативних актів, необхідних для виконання змін до закону щодо трансплантації, які набули чинності 1 квітня 2020 року.

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Також в Україні діє пілотний проєкт з розвитку трансплантації, в якому беруть участь 24 медзаклади, з яких 6 роблять пересадку кісткового мозку.

Окрім цього, за словами Степанова, МОЗ розрахувало тариф на окремі складові, які виникають при операції з трансплантації органів. Зараз йде розрахунок вартості трансплантації легень, сказав він.

Також на минулому тижні було відкрито відповідне відділення з трансплантації кісткового мозку в національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит”.

Ведеться робота зі створення Єдиного державного реєстру з трансплантації, який має поєднати інформацію про донорів та реципієнтів, що дозволить швидко знаходити донорів для пацієнтів, які потребують трансплантації органів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 лютого ухвалила закон №9461-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Він набув чинності 1 квітня.

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Все по темі:

МОЗ, Трансплантация, Степанов.

Автор:

Телеграф
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