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В українській армії виявили 217 хворих на коронавірус

В українській армії виявили 217 хворих на коронавірус
12:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Станом на ранок 3 серпня в Збройних Силах України обліковується 217 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 

За останню добу виявлено один новий випадок. Про це повідомляє пресслужби командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 03 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 217 осіб. Всього за час пандемії одужало – 628 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 553 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 143 особи. За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - повідомляє пресслужба.

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Як зазначається, на Київщині хворий військовослужбовець під наглядом медичної служби перебуває на лікуванні в домашніх умовах.

Як повідомлялося, загалом в Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.

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Все по темі:

Армия, ЗСУ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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