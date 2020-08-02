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У МЗС розповіли, коли Іран виплатить компенсації за катастрофу МАУ

У МЗС розповіли, коли Іран виплатить компенсації за катастрофу МАУ
21:45 Нд, 2 Серпень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Іран виплатить компенсації сім'ям, які загинули в катастрофі українського лайнера тільки після завершення розслідування і притягнення винних до відповідальності. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"М'яч зараз на іранській стороні, всіх цікавить обсяг компенсацій. Хочу ще раз наголосити, що компенсації будуть розраховуватися виключно після того, як українська сторона отримає повну інформацію про обставини інциденту, притягнення винних до відповідальності і вибачень іранської сторони", - сказав Єнін в ефірі "Украіна24".

Єнін зазначив, що українська сторона буде наполягати на максимальній сумі компенсацій.

Як повідомлялося, іранська сторона підтвердила зацікавленість у якнайшвидшому завершенні переговорів щодо врегулювання питань, пов'язаних зі збитим літаком рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом "Тегеран-Київ", був збитий поблизу міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту рано вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими.

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Пізніше Командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

В кінці липня в Києві пройшли переговори з іранською стороною з виплати компенсацій за збитий літак МАУ.

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Все по темі:

Иран, МЗС, МАУ, Компенсації.

Автор:

Телеграф
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