Скачать
Неділя, 02.08.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби
Нападника на Анастасію Лугову відправили за ґрати
Нападника на Анастасію Лугову відправили за ґрати
Кокорін перейшов в "Спартак"
Кокорін перейшов в "Спартак"
Привітання з днем залізничника у віршах, прозі та картинках
Привітання з днем залізничника у віршах, прозі та картинках

Сьогодні світ згадує Міжнародний день голокосту ромів

Сьогодні світ згадує Міжнародний день голокосту ромів
11:20 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
2 серпня – Скорботний день, роми всього світу відзначають Калі траш (чорний жах). Ця дата – данина пам’яті тим, хто загинув від геноциду в роки Другої світової війни. Саме в ту «циганську ніч» з 2 на 3 серпня в газових камерах табору смерті Аушвіц – Біркенау було живцем спалено близько 3 000 ромів, в тому числі дітей і старих.

Геноцид був організований і здійснений нацистами у 1935–1945 роках на теренах Німеччини, країн-союзників Третього Рейху й окупованих країн. Знищення ромів було частиною загальної політики націонал-соціалістів зі знищення євреїв (дивись Голокост), гомосексуалів, невиліковних хворих, наркоманів, психічно хворих і політичних опонентів.

2 серпня – Міжнародний день голокосту ромів – це меморіальна подія, що започаткована Прокламацією Міжнародної ради пам'яті геноциду ромів та була ухвалена 23 листопада 1996 року активістами ромських організацій 10-ох країн Європи та Сполучених Штатів Америки на конференції під назвою: «Геноцид. Пам'ять. Надія».

Скорботний день роми всього світу відзначають 2 серпня. Ця дата – данина пам’яті тим, хто загинув від геноциду в роки Другої світової війни. Саме в  ту «циганську ніч»  з  2 на 3 серпня  1944 року, в газових камерах  табору смерті Аушвіц-Біркенау було живцем спалено близько три тисячі ромів, в тому числі дітей і старих. Вважається, що під час націонал-соціалізму загинуло від 300 тис. до 500 тис. ромів. А всього на території України загинуло понад 20 тисяч осіб ромської національності. Кількість убитих ромів на Волині достеменно невідома, адже значна кількість ромів до 1956 року вели кочовий спосіб життя і ніде не реєструвалися у той час у списках жителів. Однак, за розповідями очевидців, лише у одному з маленьких волинських сіл (Видерта, Камінь-Каширського р-ну) у 1943 році було вбито близько 500 циган.

Ця трагедія назавжди увійшла у людську свідомість як сторінка історії під назвою: жахіття нацистського терору.

Багато десятилітть минуло, віддаляючи нас від тих жахливих подій, і сьогодні Україна впевнено йде європейським шляхом, де немає місця расовому упередженню та агресії.

На увічнення пам'яті депортованих і страчених представників циганського етносу 2 серпня в Україні на державному рівні відзначається Міжнародний день голокосту ромів.

Пам’ятаючи і засуджуючи жахливі, нічим невиправдані злодіяння фашизму, Україна з великою відповідальністю ставиться до питання збереження міжнаціонального миру в Україні та принципів толерантного ставлення до представників ромської національної меншини та інших національностей, які проживають в Україні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Міжнародний день голокосту ромів.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем Іллі 2020: найкращі привітання у віршах та картинках
02 День Іллі 2020: історія та традиції свята
03 Український чемпіон світу Zeus про те, як бути кращим у CS:GO
04 Аталанта - Інтер 0: 2 Відео голів та огляд матчу
05 Кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину 2 серпня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З початку доби на Донбасі - &quot;тиша&quot;
З початку доби на Донбасі - "тиша"
В Україну приїхав екскандидат у президенти Білорусі, який переховувався в РФ
В Україну приїхав екскандидат у президенти Білорусі, який переховувався в РФ
Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ
Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ
Модель Аліна Байкова приголомшила відвертим образом
Модель Аліна Байкова приголомшила відвертим образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся