Сьогодні світ згадує Міжнародний день голокосту ромів

2 серпня – Скорботний день, роми всього світу відзначають Калі траш (чорний жах). Ця дата – данина пам’яті тим, хто загинув від геноциду в роки Другої світової війни. Саме в ту «циганську ніч» з 2 на 3 серпня в газових камерах табору смерті Аушвіц – Біркенау було живцем спалено близько 3 000 ромів, в тому числі дітей і старих.

Геноцид був організований і здійснений нацистами у 1935–1945 роках на теренах Німеччини, країн-союзників Третього Рейху й окупованих країн. Знищення ромів було частиною загальної політики націонал-соціалістів зі знищення євреїв (дивись Голокост), гомосексуалів, невиліковних хворих, наркоманів, психічно хворих і політичних опонентів.

2 серпня – Міжнародний день голокосту ромів – це меморіальна подія, що започаткована Прокламацією Міжнародної ради пам'яті геноциду ромів та була ухвалена 23 листопада 1996 року активістами ромських організацій 10-ох країн Європи та Сполучених Штатів Америки на конференції під назвою: «Геноцид. Пам'ять. Надія».

Скорботний день роми всього світу відзначають 2 серпня. Ця дата – данина пам’яті тим, хто загинув від геноциду в роки Другої світової війни. Саме в ту «циганську ніч» з 2 на 3 серпня 1944 року, в газових камерах табору смерті Аушвіц-Біркенау було живцем спалено близько три тисячі ромів, в тому числі дітей і старих. Вважається, що під час націонал-соціалізму загинуло від 300 тис. до 500 тис. ромів. А всього на території України загинуло понад 20 тисяч осіб ромської національності. Кількість убитих ромів на Волині достеменно невідома, адже значна кількість ромів до 1956 року вели кочовий спосіб життя і ніде не реєструвалися у той час у списках жителів. Однак, за розповідями очевидців, лише у одному з маленьких волинських сіл (Видерта, Камінь-Каширського р-ну) у 1943 році було вбито близько 500 циган.

Ця трагедія назавжди увійшла у людську свідомість як сторінка історії під назвою: жахіття нацистського терору.

Багато десятилітть минуло, віддаляючи нас від тих жахливих подій, і сьогодні Україна впевнено йде європейським шляхом, де немає місця расовому упередженню та агресії.

На увічнення пам'яті депортованих і страчених представників циганського етносу 2 серпня в Україні на державному рівні відзначається Міжнародний день голокосту ромів.

Пам’ятаючи і засуджуючи жахливі, нічим невиправдані злодіяння фашизму, Україна з великою відповідальністю ставиться до питання збереження міжнаціонального миру в Україні та принципів толерантного ставлення до представників ромської національної меншини та інших національностей, які проживають в Україні.