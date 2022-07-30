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Папа римський зробив несподівану заяву про майбутнє

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Папа римський готовий зректись престолу
Папа римський готовий зректись престолу

Понтифік страждає через погане здоров’я і тому виконує свої повноваження більш повільно

Чинний папа римський Франциск припустив, що піде по стопах свого попередника Бенедикта XVI. Той у 2013 році зрікся престолу за станом здоров’я, чим викликав величезний скандал у католицькій церкві. Його зречення стало першим за шість століть, коли у 1415 році престол покинув папа Григорій ХІІ.

Як повідомляє Reuters, про свою готовність піти з посади голови католицької церкви Франциск заявив, повертаючись до Риму після тижневого турне Канадою. 85-річний понтифік поскаржився, що проблеми з травмованим коліном, які заважають вільно пересуватись, змусили його перейти у "повільнішу фазу" папства. "Я не думаю, що зможу продовжувати подорожувати в тому ж ритмі, що й раніше", — сказав Франциск. Він також припустив – якщо серйозні проблеми зі здоров'ям не дозволять йому керувати церквою, він готовий скласти повноваження.

"Я думаю, що в моєму віці і з цим обмеженням я маю трохи поберегти себе, щоб мати можливість служити Церкві, або мушу прийняти рішення звільнити місце", — сказав Франциск. Наразі він пообіцяв зробити все можливе, щоби продовжити своє служіння. І анонсував, що найближчим часом відвідає Південний Судан, Демократичну Республіку Конго, Ліван і, можливо, Казахстан – про візити до цих країн він говорив раніше. Після цього Франциск прийматиме рішення про подальші поїздки.

За правилами, на посаду папи римського одного з католицьких кардиналів обирають довічно. Останнім на сьогодні понтифіком, який виконав свою місію до кінця, був Іван Павло ІІ – перший польський очільник церкви, який займав престол з 22 жовтня 1978 року до своєї смерті 2 квітня 2005 року, а вісім років потому його було визнано святим.

Як повідомляв "Телеграф", від початку війни в Україні папа Франциск постійно закликає до примирення, але не наважується назвати росію агресором. Окрім того, він регулярно робить суперечливі заяви з приводу свого візиту до Києва. Днями він знову заявив, що хотів би завітати в Україну, але не назвав строків.

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