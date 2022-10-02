Папа Римський знову закликав Зеленського до переговорів і звернувся до путіна

Глава католицької церкви знову закликав до переговорів

Папа Римський Франциск виступив із засудженням російських спроб анексувати низку українських областей, крім того, він закликав російського диктатора володимира путіна поважати територіальну цілісність України та зупинити війну.

Як повідомляє Vatican News, про це Франциск заявив 2 жовтня перед молитвою "Ангел Господній", звернувши увагу на те, що хід війни в Україні набув лякаючих розмахів і вже призвів до тисяч жертв, у тому числі й серед дітей, а також залишив безліч людей без даху над головою.

За його словами, такі вчинки неможливо виправдати.

"Це жахливо, що світ вивчає географію України через такі назви як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інші місцевості, які стали місцями невимовних страждань та страху", — сказав Папа Римський.

У своєму зверненні він знову заявив про необхідність зупинити бойові дії та розпочати шукати конструктивне розв'язання проблеми за столом переговорів. Він також засудив останні дії росії, спрямовані на анексію низки українських областей, а також ситуацію, за якої зростає загроза застосування ядерної зброї.

Понтифік звернувся до путіна із закликом зупинити "спіраль насильства та смерті" через любов до власного народу, а також запропонував президенту України Володимиру Зеленському бути відкритим до серйозних мирних пропозицій.

Як повідомлялося раніше, Папа Римський після початку вторгнення вже встиг відзначитися низкою неоднозначних висловлювань, на кшталт того, що напад росії міг спровокувати НАТО, а також про те, що необхідно зупинити бойові дії тут і зараз, залишивши частину української території в окупації.

З іншого боку, Франциск повідомив, що допомагав Україні провести нещодавній обмін полоненими, в ході якого додому повернулися частина захисників "Азовсталі".