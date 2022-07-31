Папа римський знову включив "голуба миру", говорячи про Україну

Глава Ватикану знову закликав розпочати переговори

Папа римський Франциск знову висловився про необхідність зупинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.

Як повідомляє пресслужба Святого Престолу, про це він заявив під час молитви опівдні 31 липня. За його словами, під час візиту до Канади він постійно пам’ятав, що в Україні триває війна.

"Під час поїздки я не переставав молитися про напад, змучений українським народом, просячи Бога позбавити його від лих війни", — сказав він.

При цьому Папа римський зазначив, що війна приносить страждання не лише Україні, а й усьому світу. Тому він вважає, що найбільш правильним було б "зупинитися та розпочати переговори".

Варто зазначити, що днями "Телеграф" поговорив з експертом із міжнародних питань Тарасом Семенюком, який розповів, що у Ватикані є прихильники російського сценарію завершення війни. За його словами, вони озвучують думку, що війну в Україні треба закінчувати якнайшвидше і за тієї ситуації, яка є зараз. Це абсолютно невигідно Україні, оскільки обширні території нашої країни залишаться в окупації.

Як повідомлялося раніше, напередодні Франциск заявив, що розмірковує про зречення престолу, оскільки стан його здоров’я не дозволяє здійснювати поїздки в інші країни в такому ж темпі, як це було раніше.