Папа Римський несподівано зізнався, що допомагав Україні під час найбільшого за всю війну обміну полонених

Йому на стіл принесли список з 300 полонених з проханням допомогти у їх визволенні

Папа Римський Франциск, який розлютив мережу заявами про війну в Україні, здивував зізнанням про причетність до найбільшого від початку російського вторгнення обміну військовополоненими. Понтифік зазначив, що посприяв обміну на прохання посланців з України.

Як передає La Civiltà Cattolica, про це голова Римо-католицької церкви заявив під час зустрічі з єзуїтами в Казахстані ще 15 вересня, але подробиці розмови були опубліковані лише тепер.

"До мене приїжджали деякі українські посланці… Також прибув військовий начальник, відповідальний за обмін полоненими, знову ж таки з релігійним радником президента Зеленського. Цього разу мені принесли список з понад 300 полонених. Вони просили мене зробити щось, щоб провести обмін. Я одразу ж зателефонував російському послу, щоб дізнатися, чи можна щось зробити, чи можна прискорити обмін полоненими", – розповів Франциск.

При цьому він додав, що засуджував російське вторгнення в Україну неодноразово, назвавши його неприйнятним, огидним, безглуздим та навіть блюзнірською агресією. А критикам порадив читати всі його заяви, а не лише вибіркові.

"Йде війна, і я вважаю, що помилково думати, що це ковбойський фільм, де є хороші і погані. І теж помилково вважати, що це війна між Росією та Україною, і все. Ні: це світова війна", — сказав після цього понтифік.

До слова, за останні слова його жорстко розкритикували користувачі мережі, побачивши у цьому натяк на те, що Франциск хоче перекласти провину росіян на інші країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Папа Римський заявив, що війна приносить страждання не лише Україні, а й усьому світу. Тому він вважає, що найбільш правильним було б "зупинитися та розпочати переговори".