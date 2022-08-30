За все хороше і проти всього поганого: у Ватикані пояснили вислови Папи Римського про війну

Понтифік назвав пропагандистку Дугіну "невинноубієнною" жертвою війни – Ватикану довелось виправдовуватися

Папа Римський Франциск від початку війни дивує громадськість своїми суперечливими висловами щодо війни в Україні. Спочатку він ніяк не наважувався прямо назвати агресора, а днями назвав загиблу у ДТП російську пропагандистку Дар’ю Дугіну "невинною жертвою протистояння двох держав". При цьому не взявши до уваги людожерські висловлювання покійниці з побажаннями смерті захисникам "Азовсталі" та на підтримку російської агресії. У Ватикані вирішили пояснити, що саме має на увазі понтифік, коли каже усі ці речі.

У комюніке, опублікованому прес-службою Святого престолу в офіційному виданні Vatican News, стверджується, що мета численних виступів Франциска з висловлюваннями про війну – це "закликати пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі – до солідарності та зусиль, спрямованих на відбудову миру". У Ватикані наголосили, що в курсі дискусій, які викликають слова глави католицької церкви, та "політичного значення, присвоюваного таким висловлюванням".

"Стосовно цього слід наголосити, що слова Святішого Отця щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції. Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала російська федерація, виступи Святішого Отця Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської", — йдеться у документі.

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Як повідомляв "Телеграф", серед найбільш контроверсійних заяв Папи Франциска був сумнів у тому, що Україні потрібно надавати зброю для захисту своїх територій.