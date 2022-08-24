"Раша-ТБ передивився?": українці обурені реакцією Папи Римського на смерть Дар'ї Дугіної

У Ватикану цікаве поняття "невинних людей"

У Москві напередодні пройшли похорони російської пропагандистки Дар'ї Платонової, дочки Олександра Дугіна, а пристрасті навколо її загибелі досі не вщухають. Сьогодні, наприклад — через дуже неоднозначну реакцію на загибель росіянки від Папи Римського Франциска, який нещодавно обіцяв приїхати в Україну. Серед іншого понтифік назвав Платонову-Дугіну "безневинною" жертвою російсько-української війни.

Таку інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на Reuters. Цікаво, що під час однієї й тієї ж промови Папа Римський не лише згадав загиблу пропагандистку, а й засудив усі війни загалом, назвавши їх "божевіллям".

За словами понтифіка, Дар’я Платонова, яка бажала смерті захисникам "Азовсталі" та всіляко підтримувала путінську "спецоперацію", є "невинноубієнною" у військовому протистоянні двох держав. Подібні міркування духовної особи виглядають особливо цинічними на тлі того, що раніше у своїй промові він згадав ситуацію із Запорізькою АЕС і закликав утриматися від ядерних ігор. Тобто, з одного боку, понтифік засуджує росію, але з іншого — підтримує окремих осіб, які просувають ідеї путіна.

З урахуванням того, що Папа Римський Франциск не раз заїкався про можливий візит до Києва, чимало користувачів у мережі рекомендують йому відмовитись від такої витівки. Хтось і взагалі вважає, що глава Ватикану перебуває під впливом якщо не російських спецслужб, то їхнього телевізора — інакше таку "біполярність" висловлювань дуже важко пояснювати.

Варто зазначити, що наприкінці липня Папа Франциск заявляв, що може піти на спокій за власним бажанням, не залишаючись на престолі аж до смерті. Причина – у погіршенні стану здоров’я.

Також "Телеграф" розповідав, чому у ФСБ могли захотіти позбутися Дар'ї Платонової, незважаючи на її підтримку путінському режиму.