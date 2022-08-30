За все хорошее и против всего плохого: в Ватикане объяснили высказывания Папы Римского о войне

Понтифик назвал пропагандистку Дугину "невинноубиенной" жертвой войны — Ватикану пришлось оправдываться

Папа Римский Франциск с начала войны удивляет общественность своими противоречивыми высказываниями о войне в Украине. Сначала он никак не решался прямо назвать агрессора, а на днях назвал погибшую в ДТП российскую пропагандистку Дарью Дугину "невинной жертвой противостояния двух государств". При этом не учитывая людоедские высказывания покойницы с пожеланиями смерти защитникам "Азовстали" и в поддержку российской агрессии. В Ватикане решили объяснить, что именно подразумевает понтифик, когда говорит все эти вещи.

В коммюнике, опубликованном пресс-службой Святого престола в официальном издании Vatican News, утверждается, что цель многочисленных выступлений Франциска с высказываниями о войне – это "призвать пастырей и верных к молитве, а всех людей доброй воли – к солидарности и усилиям, направленным на восстановление мира". В Ватикане подчеркнули, что в курсе дискуссий, вызывающих слова главы католической церкви, и "политического значения, присваиваемого таким высказываниям".

"Что касается этого, следует отметить, что слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу нужно понимать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и ценностей, связанных с ним, а не как занятие политической позиции. Относительно широкомасштабной войны в Украине, которую начала российская федерация, выступления Святейшего Отца Франциска четкие и однозначные в осуждении ее как морально несправедливого, неприемлемого, варварского, безумного, отвратительного и святотатского", — говорится в документе.

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Как сообщал "Телеграф", среди наиболее контроверсионных заявлений Папы Франциска было сомнение в том, что Украине нужно предоставлять оружие для защиты своих территорий.