У Ватикана интересное понятие "невинных людей"

В Москве накануне прошли похороны российской пропагандистки Дарьи Платоновой, дочери Александра Дугина, а страсти вокруг ее гибели до сих пор не утихают. Сегодня, к примеру, из-за весьма неоднозначной реакции на гибель россиянки от Папы Римского Франциска, который не так давно обещал приехать в Украину. Среди прочего понтифик назвал Платонову-Дугину "невинной" жертвой российско-украинской войны.

Такую информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на Reuters. Интересно, что во время одной и той же речи Папа Римский не только упомянул погибшую пропагандистку, но и осудил все войны в целом, назвав их "безумием".

По словам понтифика, Дарья Платонова, которая желала смерти защитникам "Азовстали" и всячески поддерживала путинскую "спецоперацию", является "невинноубиенной" в военном противостоянии двух государств. Подобные размышления духовной особы выглядят особо циничными на фоне того, что ранее в своей речи он упомянул ситуацию с Запорожской АЭС и призвал удержаться от ядерных игр. То есть с одной стороны понтифик осуждает россию, но с другой — поддерживает отдельных личностей, которые продвигают идеи путина.

С учетом того, что Папа Римский Франциск не раз заикался о возможном визите в Киев, многие пользователи в сети рекомендуют ему отказаться от такой затеи. Кто-то же и вовсе считает, что глава Ватикана находится под влиянием если не российских спецслужб, то их телевизора — иначе такую "биполярность" высказываний весьма сложно объяснять.

Стоит отметить, что в конце июле Папа Франциск заявлял, что может уйти на покой по собственному желанию, не оставаясь на престоле до самой смерти. Причина — в ухудшении состояния здоровья.

Также "Телеграф" рассказывал, почему в ФСБ могли захотеть избавиться от Дарьи Платоновой, несмотря на ее поддержку путинскому режиму.