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Папа Римский неожиданно признался, что помогал Украине во время крупнейшего за всю войну обмена пленных

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Понтифик говорит, что помогал по просьбе делегации из Украины Новость обновлена 29 сентября 2022, 20:10
Понтифик говорит, что помогал по просьбе делегации из Украины

Ему на стол принесли список из 300 пленных с просьбой помочь в их освобождении

Папа Римский Франциск, разозливший сеть заявлениями о войне в Украине, удивил признанием о причастности к крупнейшему с начала российского вторжения обмена военнопленными. Понтифик отметил, что способствовал обмену по просьбе посланцев из Украины.

Как передает La Civiltà Cattolica, об этом глава Римско-католической церкви заявил во время встречи с иезуитами в Казахстане еще 15 сентября, но подробности разговора были опубликованы только сейчас.

"Ко мне приезжали некоторые украинские посланники… Также прибыл военный начальник, ответственный за обмен пленными, опять же с религиозным советником президента Зеленского. В этот раз мне принесли список из более чем 300 пленных. Они просили меня сделать что-то, чтобы провести обмен. Я сразу же позвонил российскому послу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, можно ли ускорить обмен пленными", – рассказал Франциск.

При этом он добавил, что осуждал российское вторжение в Украину неоднократно, назвав его неприемлемым, отвратительным, бессмысленным и даже кощунственной агрессией. А критикам посоветовал читать все его заявления, а не только выборочные.

"Идет война, и я считаю, что ошибочно думать, что это ковбойский фильм, где есть хорошие и плохие. И тоже ошибочно считать, что это война между россией и Украиной, и все. Нет: это мировая война", — сказал после этого понтифик.

К слову, за последние слова его жестко раскритиковали пользователи сети, увидев в этом намек на то, что Франциск хочет переложить вину россиян на другие страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Папа Римский заявил, что война приносит страдания не только Украине, но и всему миру. Поэтому он считает, что наиболее правильным было бы "остановиться и начать переговоры".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Папа Римский Франциск #Обмен пленными