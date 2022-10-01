Пригріли змію! Українська біатлоністка підтримала російських добровольців

Ольга Абрамова захоплюється чоловіками, які їдуть воювати в Україну

Ольга Абрамова десять років виступала за збірну України з біатлону. Вона тричі піднімалася на подіуми Кубка світу, вигравала золоті медалі літнього чемпіонату світу. Вийшла заміж за російського біатлоніста Тимофія Лапшина і народила дочку наприкінці 2020 року.

Після того, як почалася війна Абрамова поїхала на свою історичну батьківщину до росії. І тепер відкрито підтримує путінську політику.

Наприклад, Абрамова лайкнула пост російської спортсменки Ольги Подчуфарової. Та опублікувала в Instagram фотографію зі своїм товаришем, який вступив до лав російської армії, повідомляє 24 канал.

Один із підписників так це прокоментував: "Абсурдніше за зміст цього поста лише Ольга Абрамова, яка його лайкнула, будучи громадянкою України".

Абрамова відповіла йому: "Мене захоплюють ті, що йдуть добровольцями. А ви як, добровільно чи повістку чекаєте?"

Дискусії далі не вийшло, бо Подчуфарова закрила коментарі.

Цікаво, що чоловік Абрамової не пішов добровольцем, а перевіз сім’ю до Кореї, чиє громадянство одержав кілька років тому. Нові фотографії Ольги з Кореї.