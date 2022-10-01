У Дніпрі помер легендарний олімпійський чемпіон

Юрій Зайцев виграв "золото" Олімпіади-1976 у Монреалі

В останній день вересня перестало битися серце знаменитого українського важкоатлета Юрія Зайцева. У віці 71 року колишній спортсмен помер у Дніпрі. Раніше під час виконання бойового завдання загинув регбіст.

Серед досягнень Юрія Зайцева було три світові рекорди у важкій атлетиці. Зайцев ставав дворазовим чемпіоном Європи, дворазовим чемпіоном світу, а його головна перемога — золота медаль на Олімпійських іграх 1976 року в Монреалі. Про смерть Юрія Костянтиновича на своїй сторінці у Facebook повідомила Федерація важкої атлетики України.

Подивіться сюжет, підготовлений на 70-річчя Зайцева.

Раніше повідомлялося про смерть на фронті регбіста-танкіста Владислава Горбунова, якому було лише 22 роки.

Нагадаємо, у бою за Україну життя віддав відомий український джитсер Анатолій Розвадовський.