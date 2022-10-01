В Днепре умер легендарный олимпийский чемпион

Юрий Зайцев выиграл "золото" Олимпиады-1976 в Монреале

В последний день сентября перестало биться сердце знаменитого украинского тяжелоатлета Юрия Зайцева. В возрасте 71 года бывший спортсмен умер в Днепре. Ранее во время выполнения боевой задачи погиб регбист.

Среди достижений Юрия Зайцева было три мировых рекорда в тяжелой атлетике. Зайцев становился двукратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира, а главная его победа — золотая медаль на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. О смерти Юрия Константиновича на своей странице в Facebook сообщила Федерация тяжелой атлетики Украины.

Посмотрите сюжет, который был подготовлен на 70-летие Зайцева.

Ранее сообщалось о смерти на фронте регбиста-танкиста Владислава Горбунова, которому было всего 22 года.

Напомним, в бою за Украину жизнь отдал известный украинский джитсер Анатолий Розвадовский.