На стадионе рухнула трибуна с болельщиками. Жуткие кадры попали на видео

15 тысяч фанатов пришли посмотреть тренировку "Коло-Коло"

Чилийский футбольный клуб "Коло-Коло" решил устроить праздник для болельщиков, их пригласили на открытую тренировку. Ранее фанаты сборной Украины поддержали бойцов "Азова".

Однако в "Коло-Коло" и представить себе не могли, что на арену "Монументал" придет 15 тысяч человек.

Им не хватило места на отведенных трибунах и смельчаки решили наблюдать за происходящим на поле с металлической конструкции над трибунами, которая была предназначена для размещения рекламы.

Толпа прыгала, танцевала и веселилась. В один момент конструкция не выдержала шумной толпы и обрушилась. Жуткие кадры попали на видео.

О количество пострадавших и их состоянии не сообщается.

Ранее мы писали, что игроков российского клуба забросали мусором после матча Лиги Европы.