На стадионе рухнула трибуна с болельщиками. Жуткие кадры попали на видео
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15 тысяч фанатов пришли посмотреть тренировку "Коло-Коло"
Чилийский футбольный клуб "Коло-Коло" решил устроить праздник для болельщиков, их пригласили на открытую тренировку. Ранее фанаты сборной Украины поддержали бойцов "Азова".
Однако в "Коло-Коло" и представить себе не могли, что на арену "Монументал" придет 15 тысяч человек.
Им не хватило места на отведенных трибунах и смельчаки решили наблюдать за происходящим на поле с металлической конструкции над трибунами, которая была предназначена для размещения рекламы.
Толпа прыгала, танцевала и веселилась. В один момент конструкция не выдержала шумной толпы и обрушилась. Жуткие кадры попали на видео.
О количество пострадавших и их состоянии не сообщается.
Ранее мы писали, что игроков российского клуба забросали мусором после матча Лиги Европы.