На стадіоні впала трибуна з уболівальниками. Жахливі кадри потрапили на відео

15 тисяч фанатів прийшли подивитися тренування "Коло-Коло"

Чилійський футбольний клуб "Коло-Коло" вирішив влаштувати свято для вболівальників, їх запросили на відкрите тренування. Раніше фанати збірної України підтримали бійців "Азова".

Однак у "Коло-Коло" і уявити не могли, що на арену "Монументал" прийде 15 тисяч людей.

Їм не вистачило місця на відведених трибунах і сміливці вирішили спостерігати за тим, що відбувається на полі, з металевої конструкції над трибунами, яка була призначена для розміщення реклами.

Натовп стрибав, танцював і веселився. Конструкція не витримала галасливого натовпу і обрушилася. Жахливі кадри потрапили на відео.

Про кількість постраждалих та їхній стан не повідомляється.

Раніше ми писали, що гравців російського клубу закидали сміттям після матчу Ліги Європи.