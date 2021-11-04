Гравців російського клубу закидали сміттям після матчу Ліги Європи (відео)

Сама гра завершилась із рахунком 1:1.

Скандалом завершився матч 4-го туру Ліги Європи між "Галатасараєм" та "Локомотивом", який проходив у столиці Туреччини.

Після гри футболісти московського клубу вирушили подякувати своїм вболівальникам за гру, і з трибун, де знаходилися турецькі фанати, на футболістів полетіло сміття. Гості довго не думали і одразу ж вирушили до підтрибунного приміщення.

Відео інциденту опублікував телеграм канал каналу "Телеспорт".

Якщо говорити про саму гру, то матч пройшов у боротьбі, без явної переваги однієї з команд. Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму завдяки шикарному удару Соф’єна Фегулі, але у другій половині Франсуа Камано відгукнувся на простріл уздовж воріт і без проблем підправив м’яч у сітку.

Турецький клуб після чотирьох матчів лідирує із вісьмома очками, а гості з двома балами замикають турнірну таблицю.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у російському спорті черговий скандал. Іменитий нападник збірної Росії може бути дискваліфікований на чотири роки за вживання допінгу.