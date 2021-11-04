І знову скандал: іменитому російському хокеїсту загрожує чотири роки дискваліфікації

І знову допінг.

Нападник "Колорадо" та збірної Росії Валерій Нічушкін може бути дискваліфікований через позитивну допінг-пробу, повідомляє "Чемпіонат.ком".

За даними джерела, йдеться про тестування напередодні Олімпіади-2014, яка проходила у Сочі. В організмі спортсмена виявили тестостерон.

За подібне порушення Нічушкіну загрожує чотири роки дискваліфікації. Інформація про те, що пробу форварда було замінено напередодні Ігор, опубліковано в доповіді колишнього глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова.

Сам Нічушкін поки що заперечує всі звинувачення у вживанні заборонених речовин. Якщо вина хокеїста буде доведена, то він не зможе брати участь у чемпіонатах світу та Олімпіаді, проте на його кар’єрі в НХЛ це навряд чи позначиться. Зазвичай ліга не бере до уваги покарання, які виносять Всесвітнє антидопінгове агентство чи інші інституції.

26-річний Нічушкін — бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу-2013, а також фіналіст КХЛ у складі челябінського "Трактора". Нинішнього сезону НХЛ Нічушкін провів 1 матч, у якому набрав очко за результативну передачу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні стався допінг-скандал через заміну проб та попередження спортсменів про тестування.