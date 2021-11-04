Укр

И снова скандал: именитому российскому хоккеисту грозит четыре года дисквалификации

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Валерий Ничушкин вряд ли в ближайшее время наденет джерси сборной Новость обновлена 04 ноября 2021, 20:20
Валерий Ничушкин вряд ли в ближайшее время наденет джерси сборной

И снова допинг.

Нападающий "Колорадо" и сборной России Валерий Ничушкин может быть дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, сообщает "Чемпионат.ком".

По данным источника, речь идет о тестировании накануне Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи. В организме спортсмена был обнаружен тестостерон.

За подобное нарушение Ничушкину грозит до четырех лет дисквалификации. Информация о том, что проба форварда была заменена накануне Игр, опубликована в докладе бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Сам Ничушкин пока отрицает все обвинения в употреблении запрещенных веществ. Если вина хоккеиста будет доказана, то он не сможет принимать участия в чемпионатах мира и Олимпиаде, однако на его карьере в НХЛ это вряд ли отразиться. Обычно, лига не принимает во внимание наказания, которые выносят Всемирное антидопинговое агентство или другие институты.

26-летний Ничушкин — бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2013, а также финалист КХЛ в составе челябинского "Трактора". В нынешнем сезоне НХЛ Ничушкин провел 1 матч, в котором набрал очко за результативную передачу.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине случился допинг-скандал из-за замены проб и предупреждения спортсменов о тестировании.

Теги:
#НХЛ #Допинг #ХК Колорадо #Сборная России по хоккею
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