И снова скандал: именитому российскому хоккеисту грозит четыре года дисквалификации

И снова допинг.

Нападающий "Колорадо" и сборной России Валерий Ничушкин может быть дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, сообщает "Чемпионат.ком".

По данным источника, речь идет о тестировании накануне Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи. В организме спортсмена был обнаружен тестостерон.

За подобное нарушение Ничушкину грозит до четырех лет дисквалификации. Информация о том, что проба форварда была заменена накануне Игр, опубликована в докладе бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Сам Ничушкин пока отрицает все обвинения в употреблении запрещенных веществ. Если вина хоккеиста будет доказана, то он не сможет принимать участия в чемпионатах мира и Олимпиаде, однако на его карьере в НХЛ это вряд ли отразиться. Обычно, лига не принимает во внимание наказания, которые выносят Всемирное антидопинговое агентство или другие институты.

26-летний Ничушкин — бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2013, а также финалист КХЛ в составе челябинского "Трактора". В нынешнем сезоне НХЛ Ничушкин провел 1 матч, в котором набрал очко за результативную передачу.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине случился допинг-скандал из-за замены проб и предупреждения спортсменов о тестировании.