Игроков российского клуба забросали мусором после матча Лиги Европы (видео)

Сама игра завершилась со счетом 1:1.

Скандалом завершился матч 4-го тура Лиги Европы между "Галатасараем" и "Локомотивом", который проходил в столице Турции.

После игры футболисты московского клуба отправились поблагодарить своих болельщиков за игру, и с трибун, где находились турецкие фанаты, на футболистов полетел разного рода мусор. Гости долго не думали и сразу же отправились в подтрибунное помещение.

Видео инцидента опубликовал телеграм-канал портала "Телеспорт".

Если говорить о самой игре, то матч прошел в борьбе, без явного преимущества одной из команд. Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма благодаря шикарному удару Софьена Фегули, но во втором половине Франсуа Камано откликнулся на прострел вдоль ворот и без проблем подправил мяч в сетку.

Турецкий клуб после четырех матчей лидирует с восемью очками, а гости с двумя баллами замыкают турнирную таблицу.

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