Игроков российского клуба забросали мусором после матча Лиги Европы (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 119
Сама игра завершилась со счетом 1:1.
Скандалом завершился матч 4-го тура Лиги Европы между "Галатасараем" и "Локомотивом", который проходил в столице Турции.
После игры футболисты московского клуба отправились поблагодарить своих болельщиков за игру, и с трибун, где находились турецкие фанаты, на футболистов полетел разного рода мусор. Гости долго не думали и сразу же отправились в подтрибунное помещение.
Видео инцидента опубликовал телеграм-канал портала "Телеспорт".
Если говорить о самой игре, то матч прошел в борьбе, без явного преимущества одной из команд. Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма благодаря шикарному удару Софьена Фегули, но во втором половине Франсуа Камано откликнулся на прострел вдоль ворот и без проблем подправил мяч в сетку.
Турецкий клуб после четырех матчей лидирует с восемью очками, а гости с двумя баллами замыкают турнирную таблицу.
Как ранее сообщал "Телеграф", в российском спорте очередной скандал. Именитый нападающий сборной России может быть дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-