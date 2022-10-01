Женщины попросили ФИФА исключить сборную Ирана с ЧМ-2022 - причина серьезная

Федерация футбола Ирана — прямая угроза безопасности женщин-болельщиц

Иранская женская правозащитная организация Open Stadiums призвала ФИФА отстранить мужскую национальную команду от финальной части чемпионата мира-2022. Причина — неподобающее отношение к женщинам в стране. Ранее сборная Дании презентовала форму-невидимку на мундиаль.

С 16 сентября в Иране бушуют массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

В письме на имя президента ФИФА Джанни Инфантино организация также отметила, что иранские власти продолжают отказывать женщинам в посещении футбольных матчей.

"Федерация футбола Ирана – не только соучастник преступлений режима. Это прямая угроза безопасности женщин-болельщиц в Иране и везде в мире, где играет наша сборная. Футбол должен быть безопасным пространством для всех нас.

Именно поэтому, как иранские футбольные болельщики, мы с тяжелым сердцем должны выразить нашу глубочайшую озабоченность по поводу участия Ирана в предстоящем чемпионате мира.

Зачем ФИФА давать иранскому государству мировую сцену, в то время как оно не только отказывается уважать основные права и достоинства человека, но в настоящее время пытает и убивает собственный народ? Где принципы ФИФА?

Поэтому мы просим ФИФА на основании статей 3 и 4 ее устава немедленно исключить Иран из чемпионата мира 2022 года в Катаре", – сказано в письме Open Stadiums.

Ранее ФИФА продала российским пропагандистам права на трансляцию ЧМ-2022.