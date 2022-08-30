ФИФА продала российским пропагандистам права на трансляцию ЧМ-2022

ФИФА, похоже, не замечает военной агрессии рф

Во вторник, 30 августа, на 188-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продала права на показ трансляций матчей ЧМ-2022 по футболу россии.

Об этом сообщает РБК. Примечательно, что права на показ матчей в рф теперь принадлежат пропагандистским каналам ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ".

Сообщается, что российские каналы, которые финансируются из государственного бюджета, приобрели права за 39 миллионов долларов. россия уже выплатила ФИФА 75% от этой суммы в качестве аванса. Каждый из телеканалов заплатит 13 млн долларов, а около миллиона долларов досталось компании "Телеспорт", которая выступала посредником в сделке.

Отметим, Матч ТВ после 24 февраля из формально спортивного телеканала также превратился в пропагандистский проект. Соответствующий сюжет вышел на "Дожде".

Напомним, чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября и пройдет до 18 декабря 2022 года. ФИФА не допустила сборную россии к стыковым матчам отбора в финальную часть турнира из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Кроме того, сборная рф всех возрастов отстранена от всех международных турниров. Сборная Украины сумела выйти в финал квалификации на Мундиаль, однако подопечные Александра Петракова в решающей игре проиграли Уэльсу (1:0).