Во время строительства стадионов ЧМ-2022 погибли более 6000 человек

Главный спонсор сборной Дании по футболку компания Hummel Sport презентовала три комплекта игровой формы, в которой датчане сыграют на чемпионате мира в Катаре — красный, белый и черный. Фишка в том, что на футболках эмблема Федерации футбола Дании и логотип компании практически незаметны.

Ранее ФИФА продала российским пропагандистам права на трансляцию ЧМ-2022.

"Мы хотели послать двойной сигнал. Отдавая дань величайшему успеху Дании на Евро-92,мы протестуем против Катара и нарушений им прав человека. Вот почему мы сделали почти незаметными все детали, включая наш логотип и шевроны. Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей", — говорится в заявлении компании.

По информации The Guardian, более 6 тысяч эмигрантов скончались в Катаре при строительстве стадионов для ЧМ-2022.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Датчане сыграют в одной группе со сборными Франции, Австралии и Туниса.