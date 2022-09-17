В боях на Донбассе погиб офицер-спортсмен

Спортсмен пошел на фронт добровольцем

В боях против российских оккупантов на Донецком направлении погиб известный украинский джитсер Анатолий Розвадовский.

Об этом сообщил журналист Роман Клым на своей страничке в Facebook. Боец погиб 9 сентября во время артобстрела рф. Ему было всего 24 года.

Розвадовский после начала широкомасштабного вторжения рф пошел на фронт добровольцем в составе 201 батальона 102 бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области. Погиб спортсмен в результате вражеского артиллерийского обстрела. Защитник был известен в мире бразильского джиу-джитсу. В этом виде спорта он неоднократно становился чемпионом всеукраинских и международных соревнований. Кроме того, Анатолий работал тренером.

"Анатолий погиб от попадания вражеского снаряда в Донецкой области. Герой имел офицерское звание. После вторжения орды в Украину сразу пошел защищать рубежи родной страны", – рассказал Клым.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину был убит украинский джитсер Евгений Ролдугин по прозвищу "Тунгус".

Напомним, на войне с российскими оккупантами героически погиб дзюдоист Вадим Зеленюк.