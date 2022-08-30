В боях за Украину героически погиб титулованный дзюдоист

Спортсмен оборонял окрестности Авдеевки

На войне россии с Украиной, полномасштабная стадия которой длится 188 дней, погиб Зеленюк Вадим Сергеевич — мастер спорта Украины по дзюдо и самбо.

Об этом сообщает Федерация дзюдо Хмельницкой области в Facebook. Вадим погиб на 35-м году жизни, у него остались родители и сестра.

По информации источника, Зеленюк мужественно и героически защищал окрестности Авдеевки (Донецкая область). Сердце спортсмена перестало биться во время очередного наступления оккупантов на этом направлении.

Вадим, который начинал свою спортивную карьеру в Красиловском ДЮСШ (Хмельницкая область), побеждал и неоднократно выигрывал медали на национальном первенстве, кубке Европы, мира. В 2013 году Зеленюк стал бронзовым призером чемпионата мира по боевому самбо (в категории до 68 кг).

"Мужественно и героически, отражая очередное наступление врага в окрестностях Авдеевки, перестало биться сердце нашего Героя. Вечная память погибшему Герою, вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину", — сообщили в Федерации.

Ранее сообщалось, что украинский футболист из президентской бригады отдал жизнь за родину. Напомним, на фронте погиб воспитанник киевского "Динамо".