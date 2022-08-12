Служил в президентской бригаде: на войне погиб еще один украинский футболист

Спортсмен любил жизнь и родную землю

В бою с российскими оккупантами погиб футболист ФК "Пробий", уроженец Буковины, военный Юрий Царик.

Об этом сообщает vikna.if.ua. Футболист успел поиграть во многих клубах регионального уровня, включая "Буковину" (Черновцы).

В 2012 году Царик был призван на службу в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил в Отдельной президентской бригаде им. Богдана Хмельницкого. С марта 2021-го причислен к личному составу воинской части города Краматорск.

В первенстве Украины (ДЮФЛ) Царик выступал за "Буковину". Кроме того, он играл за любительские команды Черновицкой области "Буковина-2", ФК "Киселей", ФК "Боровцы", МСК "Кицмань", а также "Пробий" (Городенко, Ивано-Франковская область). В сезоне-2017/18 Юрий сыграл один матч за "Буковину".

Юрий любил свою землю, свой край, украинский народ, Украину, за которую и погиб. Друзья, знакомые и односельчане вспоминают, что Юрий был настоящим патриотом Украины, "Человеком с большой буквы", всегда жизнерадостным, улыбающимся, коммуникабельным, искренним, добрым, приветливым, энергичным. Он был настоящим лидером, всегда умевшим объединить вокруг себя много людей.

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Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб воспитанник киевского "Динамо", который только-только отпраздновал женитьбу. Еще один игрок "Бело-синих" отдал жизнь за Украину, попав под артиллерийский обстрел.