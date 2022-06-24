"Проявил стойкость и мужество": на фронте погиб регбист-танкист

Спортсмену было всего 22 года

На войне с российскими оккупантами погиб украинский регбист Владислав Горбунов.

Об этом сообщает Федерация регби Украины на своем официальном сайте.

Сообщается, что спортсмен служил наводчиком в танковом батальоне. Владислав погиб на Донбассе, проявив стойкость и мужество при выполнении боевого задания вблизи поселка Золотая Нива (Донецкая область). Горбунов являлся членом сборной команды Донецкой области по регби. Героя похоронили 24 июня в Мирнограде (Донецкая область).

"Владислав погиб 20.06.2022, проявив стойкость и мужество в районе населенного пункта Золотая Нива Великоновоселковского района Донецкой области при выполнении боевого задания. Всегда улыбающийся и невероятно добрый, открытый, искренний. Ему навсегда – 22… Больно, что так рано оборвалась его жизненная тропа. Больно, что так слишком высока цена Победы Украины над российскими оккупантами", — отметил в Facebook мирноградский городской голова Александр Брыкалов.

Ранее сообщалось, что в бою с российскими захватчиками погиб народный герой Украины.

Напомним, в бою на Харьковщине оккупанты убили спортсмена-айтишника.