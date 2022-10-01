Пригрели змею! Украинская биатлонистка поддержала российских добровольцев

Ольга Абрамова восхищается мужчинами, которые идут воевать в Украину

Ольга Абрамова десять лет выступала за сборную Украины по биатлону. Она трижды поднималсь на подиумы Кубка мира, выигрывала золотые медали летнего чемпионата мира. Вышла замуж за российского биатлониста Тимофея Лапшина и родила дочь в конце 2020 года.

После того, как началась война Абрамова уехала на свою историческую родину в россию. И теперь открыто поддерживает путинскую политику.

Например, Абрамова лайкнула пост российской спортсменки Ольги Подчуфаровой. Та опубликовала в Instagram фотографию со своим товарищем, вступившим в ряды российской армии, сообщает 24 канал.

Один из подписчиков так это прокомментировал: "Абсурднее содержания этого поста только Ольга Абрамова, которая его лайкнула, будучи гражданкой Украины".

Абрамова ответила ему: "Меня восхищают идущие добровольцем. А вы как, добровольно или повестку ждете?"

Дискуссии дальше не получилось, поскольку Подчуфарова закрыла комментарии.

Интересно, что муж Абрамовой не пошел добровольцем, а перевез семью в Корею, чье гражданство получил несколько лет назад. Свежие фотографии Ольги из Кореи.