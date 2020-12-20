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Известная украинская биатлонистка впервые стала мамой (фото)

Известная украинская биатлонистка впервые стала мамой (фото)
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм abramova_olga1

Известная украинская биатлонистка Ольга Абрамова впервые стала мамой. Об этом спортсменка сообщила в своем instagram. На прикрепленном фото видно, что у Ольги родилась девочка весом 2 кг 730 грамм и ростом 49 см. 

"Мы попросили и наше чудо пришло к нам в праздник - День Святого Николая", - написала Абрамова в сторис.

Мужем украинки является известный российский биатлонист Тимофей Лапшин, который в данный момент выступает за команду Южной Кореи. 

Отметим, Абрамова в своем активе имеет три бронзы на этапах Кубка мира в составе женской эстафетной команды Украины. Ранее Ольга заявляла, что вернется в биатлон после декретного отпуска.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что известный российский комментатор "съел" перчатку из-за выступлений сборной РФ по биатлону.

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Все по теме:

Биатлон, Ольга Абрамова, Тимофей Лапшин.

Автор:

Телеграф
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