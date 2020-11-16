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Украинская биатлонистка попала в жесткое ДТП и сломала позвоночник

Украинская биатлонистка попала в жесткое ДТП и сломала позвоночник
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф

Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко получила тяжелые травмы в ДТП, участницей которого она стала.

Об этом в Facebook сообщила группа "Черниговский спорт".

Авария случилась в селе Токари Сумской области. Автомобиль, в котором находилась 19-летняя спортсменка, перевернулся и врезался в забор.

Алина находилась в авто вместе с водителем, который не пострадал. У биатлонистки был диагностирован перелом позвоночника, ей уже сделали операцию. Отмечается, что спортсменка не чувствует ног.

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Семья биатлонистки начала собирать деньги на реабилитацию. Алина Мирошниченко является многократной призеркой женских чемпионатов Украины и других национальных турниров.

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Все по теме:

Биатлон, ДТП, Алина Мирошниченко, Перелом позвоночника.

Автор:

Телеграф
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