Украинская биатлонистка попала в жесткое ДТП и сломала позвоночник

Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко получила тяжелые травмы в ДТП, участницей которого она стала.

Об этом в Facebook сообщила группа "Черниговский спорт".

Авария случилась в селе Токари Сумской области. Автомобиль, в котором находилась 19-летняя спортсменка, перевернулся и врезался в забор.

Алина находилась в авто вместе с водителем, который не пострадал. У биатлонистки был диагностирован перелом позвоночника, ей уже сделали операцию. Отмечается, что спортсменка не чувствует ног.

Семья биатлонистки начала собирать деньги на реабилитацию. Алина Мирошниченко является многократной призеркой женских чемпионатов Украины и других национальных турниров.