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В ресторане под Днепром расстреляли компанию спортсменов: подробности, фото и видео происшествия

В ресторане под Днепром расстреляли компанию спортсменов: подробности, фото и видео происшествия
18:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В ночь с 6 на 7 ноября в Першотравенске, что Днепропетровской области, неизвестные расстреляли группу спортсменов. 

Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции области. 

По данным правоохранителей конфликт возник на почве неприязненных отношений во время совместного распития алкогольных напитков.

"В результате четверо пострадавших получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу. Злоумышленники с места преступления скрылись", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что личности злоумышленников установлены, все они жители Першотравенска в возрасте от 27 до 37 лет. Сейчас ведутся работы по розыску и привлечению к ответственности виновных. 

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге неадекватный мужчина устроил резню средь бела дня. 

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Все по теме:

Днепропетровская область, Стрельба, Нацполиция, Першотравенск.

Автор:

Телеграф
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