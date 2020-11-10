В ресторане под Днепром расстреляли компанию спортсменов: подробности, фото и видео происшествия

В ночь с 6 на 7 ноября в Першотравенске, что Днепропетровской области, неизвестные расстреляли группу спортсменов.

Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции области.

По данным правоохранителей конфликт возник на почве неприязненных отношений во время совместного распития алкогольных напитков.

"В результате четверо пострадавших получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу. Злоумышленники с места преступления скрылись", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личности злоумышленников установлены, все они жители Першотравенска в возрасте от 27 до 37 лет. Сейчас ведутся работы по розыску и привлечению к ответственности виновных.

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