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Резня в Кривом Роге: число пострадавших увеличилось

Резня в Кривом Роге: число пострадавших увеличилось
Обновлено 22:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В субботу, 7 ноября, в Кривом Роге неизвестный напал с ножом на десятерых прохожих в Металлургическом районе. 

Как пишет Первый городской, злоумышленник атаковал случайных людей вне зависимости от пола и возраста. 

Двое жертв скончались на месте от ножевых ран. Ними стал мужчина в возрасте около 60 лет, он погиб после девяти ножевых ударов. Его 30-летний сын погиб после двух. 

Самым юным из пострадавших оказался 8-летний мальчик, его доставили в больницу с резанной раной на щеке. 

На улице Вадима Гурова он также напал на 83-летнюю пенсионерку, которой он нанес несколько ударов кулаком в лицо. 

37-летнего злоумышленника задержали патрульные полицейские. Открыто уголовное дело, по ст.115 (умышленное убийство), ему грозит до 15 лет тюрьмы. 

Согласно его собственному признанию, на поступок его подтолкнуло "божественное указание". По его словам, "Бог приказал ему убить 15 человек". 

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Кривой Рог, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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