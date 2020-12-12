Известный российский комментатор "съел" варежку в прямом эфире (видео)

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев после женской эстафеты в австрийском Хохфильцене исполнил свое обещание съесть перчатку, если сборная России не выиграет медаль в женской эстафете.

Победу в этой гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону одержала команда Норвегии, следом за ней расположились Франция и Швеция. Украинки заняли седьмое место, а россиянки финишировали сразу же за Желто-синими. В итоге в эфире Матч ТВ произошел конфуз, ведь голосу российского биатлона пришлось жевать перчатку.

Забавное видео доступно в сети:

Сильнее всех за нашу сборную сегодня переживала варежка Губерниева. Но ее это не спасло Губерниев обещал отведать варежку, если наши девушки не попадут в топ-3. Дмитрий сказал – Дмитрий сделал https://t.co/RfgmnQAxgN pic.twitter.com/4TZReeXKzS — Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2020

Отметим, антирекордная серия сборной России по биатлону продолжается. Российские спортсмены не могут выиграть медаль в биатлоне на протяжении 30 гонок подряд.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему украинская биатлонистка Ольга Абрамова пропускает сезон.