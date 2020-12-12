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Известный российский комментатор "съел" варежку в прямом эфире (видео)

Известный российский комментатор "съел" варежку в прямом эфире (видео)
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер pipekink

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев после женской эстафеты в австрийском Хохфильцене исполнил свое обещание съесть перчатку, если сборная России не выиграет медаль в женской эстафете. 

Победу в этой гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону одержала команда Норвегии, следом за ней расположились Франция и Швеция. Украинки заняли седьмое место, а россиянки финишировали сразу же за Желто-синими. В итоге в эфире Матч ТВ произошел конфуз, ведь голосу российского биатлона пришлось жевать перчатку. 

Забавное видео доступно в сети:

Отметим, антирекордная серия сборной России по биатлону продолжается. Российские спортсмены не могут выиграть медаль в биатлоне на протяжении 30 гонок подряд.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему украинская биатлонистка Ольга Абрамова пропускает сезон.

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Все по теме:

Биатлон, Сборная России по биатлону, Дмитрий Губерниев.

Автор:

Телеграф
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