Вони перестріляють один одного: олімпійський чемпіон боїться зустрічі російських та українських біатлоністів

Себастьян Самуельссон підтримав усунення спортсменів із Росії від усіх змагань

Олімпійський чемпіон з біатлону швед Себастьян Самуельссон вважає недоречною дискусію про зняття санкцій із російських спортсменів. Раніше українку розлютив пост російської біатлоністки про добровольців.

За словами Самуельсона, у росії для просування своєї пропаганди постійно використовується спорт.

"Багато російських спортсменів фотографуються з путіним. Багато спортивних лідерів близькі до політичної еліти країни. Вони підтримують те, що відбувається", — наводить слова Самуельсона Expressen.

Шведський біатлоніст упевнений, що навіть розмов не може бути, щоб зняти санкції і допустити росіян до змагань.

"Давайте подумаємо про українців, — закликає олімпійський чемпіон. — Як їм у таких умовах змагатися? Як їм перетинатися з росіянами та білорусами? Це буде дивно, якщо на стрільбищі з гвинтівками вони стоятимуть поруч один з одним".

Нагадаємо, що раніше російська біатлоністка поскаржилася на санкції Заходу.