Вони перестріляють один одного: олімпійський чемпіон боїться зустрічі російських та українських біатлоністів
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Себастьян Самуельссон підтримав усунення спортсменів із Росії від усіх змагань
Олімпійський чемпіон з біатлону швед Себастьян Самуельссон вважає недоречною дискусію про зняття санкцій із російських спортсменів. Раніше українку розлютив пост російської біатлоністки про добровольців.
За словами Самуельсона, у росії для просування своєї пропаганди постійно використовується спорт.
"Багато російських спортсменів фотографуються з путіним. Багато спортивних лідерів близькі до політичної еліти країни. Вони підтримують те, що відбувається", — наводить слова Самуельсона Expressen.
Шведський біатлоніст упевнений, що навіть розмов не може бути, щоб зняти санкції і допустити росіян до змагань.
"Давайте подумаємо про українців, — закликає олімпійський чемпіон. — Як їм у таких умовах змагатися? Як їм перетинатися з росіянами та білорусами? Це буде дивно, якщо на стрільбищі з гвинтівками вони стоятимуть поруч один з одним".
Нагадаємо, що раніше російська біатлоністка поскаржилася на санкції Заходу.